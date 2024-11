Panda tampona quattro veicoli e si ribalta, probabile causa un malore del conducente 81enne

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 11 in via Montalese a Montemurlo all'altezza dell'incrocio con via Monsignor Contardi. Un uomo di 81 anni, residente a Montemurlo, alla guida di un Fiat Panda, proveniente dalla direzione Prato- Montemurlo, ha perso il controllo del veicolo ed ha tamponato più volte il veicolo che lo precedeva per poi andare a urtare tre auto in sosta a bordo strada.

Nell'impatto l'auto ha perso stabilità, si è cappottata ed è finita al centro della carreggiata. Per liberare il conducente, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Montemurlo che hanno lavorato diverso tempo per estrarre l'uomo. In corso gli accertamenti della polizia municipale di Montemurlo, ma è probabile che alla base del sinistro ci sia un malore che ha colpito l'uomo, che, per fortuna, è rimasto sempre vigile ma con una mancanza di cognizione spazio-temporale.

Il conducente è stato portato all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso. Nell'impatto è rimasta ferita lievemente anche la passeggera dell'auto tamponata. La via Montalese è rimasta chiusa fino alle ore 13 per consentire i rilievi della polizia municipale e le operazioni di pulizia della carreggiata.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Notizie correlate