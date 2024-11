Dal Var francese alla Toscana: incontro con Saccardi

Agriturismi, caseifici, cantine: queste le mete della intensa tre giorni che una delegazione francese proveniente dalla provincia del Var, situata nel cuore della Provenza in Francia, ha trascorso in Toscana nelle località più rappresentative dal punto di vista del turismo enogastronomico in chiave rurale e delle varie filiere produttive dell’agricoltura toscana.

La delegazione di 16 membri, guidata da Guillaume Decard, presidente di Var Tourisme (l’agenzia di promozione turistica del VAR) e Vicepresidente del Consiglio Dipartimentale del Var, era composta da rappresentanti di importanti realtà del territorio francese, quali la Camera dell’Agricoltura del Var e i Sindacati dei Vini di Provenza e dei Vini di Bandol.

I partecipanti alla missione hanno trascorso tre giorni in un tour organizzato su iniziativa di Var Tourisme, e coordinato dalla segretaria generale della Camera di Commercio Italiana per la Francia con sede a Marsiglia, Antonella Donadio.

«La Toscana e la Francia sono partner importanti l’una per l’altra», ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi, «con numerose e promettenti prospettive economiche a partire dai prodotti di alta gamma, dall’innovazione, dalle scienze della vita, dalla formazione, dalla mobilità sostenibile e naturalmente con il turismo e l’enogastronomia. La Francia è il secondo cliente, il secondo investitore e il terzo fornitore della nostra regione. In un’ottica di scambi in cui vengono sempre più rafforzati i rapporti con la Regione Sud Provence Alpes Côte d’Azur, regioni entrambe di bellezze paesaggistiche e da una forte identità in ambito rurale, oltre che con eccellenze enogastronomiche, puntiamo a consolidare un’integrazione che avviene in modo naturale e rappresenta un esempio concreto di Europa unita e costruttiva» .

Tra i componenti della delegazione:

Eric Pastorino, Presidente del CIVP - Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, cioè il sindacato interprofessionale dei Vini di Provenza;

Cédric Gravier, Presidente Vini di Bandol;

Sylvain Audemard, Presidente della Chambre d’Agricolture du Var, ovvero la Camera dell’Agricoltura del Dipartimento Var.

Nell’ambito della missione, il Dipartimento del Var aveva come obiettivi principali di rafforzare e sviluppare l’agriturismo, ispirandosi al modello toscano, nonché analizzare la normativa regionale in materia agricola per compararla con la legislazione francese.

Questa iniziativa prevedeva anche la visita di siti agrituristici per trarre insegnamenti preziosi, oltre che valutare le possibilità di un gemellaggio tra i comuni del Var e quelli della Toscana.

Un aspetto fondamentale della missione era quello di gettare le basi per l’elaborazione di un piano d’azione comune, volto a sostenere lo sviluppo del settore nello spirito di una cooperazione rafforzata tra il Var e la Toscana.

«Il Var, primo produttore mondiale di vino rosé – ha detto Guillaume Decard, presidente di Var Tourisme e vicepresidente del Consiglio Dipartimentale del Var - è una terra di agricoltura, riconosciuta per i suoi prodotti d’eccezione e il suo patrimonio viticolo unico. I nostri vigneti, i produttori di olio d’oliva, gli apicoltori e molti altri attori locali contribuiscono a fare del nostro Dipartimento un luogo d’eccezione, dove tradizione e innovazione si fondono armoniosamente. Questi sono valori che condividiamo con la Toscana. Da diversi anni, questa regione si è affermata come pioniera nel settore dell’agriturismo. Sotto la guida del nostro Presidente, Jean-Louis Masson, riaffermiamo oggi la nostra volontà di rafforzare le nostre relazioni transfrontaliere, e questa missione ne rappresenta una prima tappa fondamentale. A tal proposito, e a nome del Dipartimento del Var, del nostro Presidente e di tutta la delegazione, desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti alla Vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, e vi do appuntamento molto presto nel Var per continuare i nostri scambi».

Infine, la missione si colloca in linea con i già solidi rapporti tra la Regione Toscana e la Regione SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le relazioni sono state ulteriormente rafforzate da un protocollo d’intesa firmato nel 2023 che ha consolidato la cooperazione tra le due regioni e ha l’obiettivo di potenziare alcuni settori produttivi territoriali, in particolare il turismo rurale, attraverso progetti condivisi.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate