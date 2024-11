Gusto Locale, le tradizioni culinarie con CNA Pisa

Tradizioni culinarie, antichi sapori, gusto autentico e una valorizzazione sensoriale a tutto tondo della vasta provincia di Pisa. CNA Pisa, ancora una volta, tende la mano ad innovazione e tradizione che, insieme, si sublimano anche a tavola. Tre appuntamenti, in partenza il 15 novembre, per far immergere cittadini e visitatori in un’esperienza sensoriale senza precedenti grazie alla maestria culinaria degli chef e dei tanti produttori locali protagonisti delle serate. Benvenuto, dunque, a “Gusto Locale”, l’iniziativa di CNA agroalimentare Pisa realizzata col sostegno di Camera Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa, Distretto rurale Valdera Valdarno inferiore, Distretto rurale e biologico della Val di Cecina e Distretto rurale terre pisano livornesi.

Si in inizia con la chef Barbara Simoncini il 15 novembre a Lo Scopiccio di Perignano con una serata dal titolo “Tradizione e Innovazione in Tavola: un Viaggio attraverso i sapori autentici della tradizione toscana, reinterpretati in chiave moderna”. Il 22 novembre sarà invece la volta de Il Rifocillo di Acciaiolo (Fauglia) con una serata dal titolo “La sostenibilità nel piatto: come la cucina contemporanea può esaltare i sapori locali con un'attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità dei prodotti” guidata dallo chef Adriano Palazzetti. Terza e ultima sera targata Gusto Locale sarà invece il prossimo 29 novembre a Theca Ristorante di Pomarance con Chef Carmelo Giardina che aprirà l’evento dal titolo “La Cucina delle Terre Volterrane: una celebrazione delle materie prime del territorio, dalle vigne di Volterra alle coltivazioni di erbe aromatiche e alla distillazione di Oli essenziali”

“Con questa nuova iniziativa ribadiamo l’impegno della nostra associazione di categoria che, con azioni concrete, si impegna in una valorizzazione a 360 gradi del territorio – commenta Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale agroalimentare CNA Pisa -. Tutela delle nostre eccellenze, dei produttori locali e degli artigiani e, non da ultimo, di un turismo che scongiuri il “mordi e fuggi”. Grazie a questa occasione scopriamo, ancora più fortemente, il rapporto tra la provincia e le aziende del territorio, un rapporto da curare e da coltivare frequentemente. Avremo 3 chef di fama nazionale che sapranno valorizzare al meglio l'eccellenza delle nostre aziende locali. Ed è proprio questa una delle principali mission di CNA: creare un turismo esperienziale e sensoriale che sublimi la presenza di visitatori nella provincia di Pisa e, più in generale, in Toscana”

Fonte: Ufficio stampa

