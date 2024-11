Approvato l'odg sullo Ius Scholae in consiglio a Vinci

Ieri sera durante la seduta del consiglio comunale di Vinci è stato approvato l’ordine del giorno sullo Ius scholae del Partito democratico. L’atto è stato presentato ed illustrato dai Consiglieri Luca Melani e Sara Giotti, avanzando la richiesta di sollecitare il Parlamento, affinché si giunga, senza ulteriori ritardi, all’approvazione della legge “Ius Scholae”: in questo modo, si compirebbe un fondamentale passo in avanti in termini di diritti. Conferendo, infatti, la cittadinanza italiana a tutti coloro che, in Italia, hanno concluso un ciclo di studi, sarebbe garantita ai bambini e alle bambine una piena condivisione dei diritti e delle opportunità dei loro coetanei. I consiglieri, arricchendo la discussione dell’ordine del giorno anche con esperienze personali, hanno ribadito come la scuola debba essere prima di tutto una palestra civica, che valorizza ognuno, senza che l’origine rappresenti, in qualche modo, un ostacolo o una discriminante né per il presente, né per il futuro professionale (si è ricordata, a titolo d’esempio, l’impossibilità, per chi non è cittadino, di poter partecipare a concorsi pubblici): i cambiamenti nella società non rendono ulteriormente rimandabile il provvedimento sullo ius scholae ed è imprescindibile che il Governo compia un passo avanti. L’atto ha trovato il favore del gruppo PD Insieme per Vinci e della lista civica In Comune per Vinci. Negativo il voto del centrodestra.

PD Vinci

