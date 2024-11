Simone Gramigni nuovo presidente della Sezione arbitri di Firenze

Cambio al vertice degli arbitri di calcio fiorentini. Gli associati della Sezione AIA di Firenze hanno eletto presidente l’arbitro benemerito Simone Gramigni. A lui il compito di guidare per il prossimo quadriennio i fischietti fiorentini, proseguendo il lavoro svolto per due mandati dal presidente uscente Fabrizio Matteini e dal Consiglio Direttivo, di cui lo stesso Gramigni ha fatto parte.

Il passaggio di consegne è avvenuto venerdì 8 novembre in occasione dell’Assemblea Elettiva Sezionale che si è tenuta nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano e i cui lavori sono stati coordinati da un ufficio di presidenza “in rosa”, composto dalle associate Giulia Cipriani (presidente), Silvia Scipione (vicepresidente), Eleonora Labate (segretaria), Margherita Fioravanti e Silvia Cappetti (scrutatrici).

Classe 1969, di professione manager d'impresa, Simone Gramigni fa parte della famiglia arbitrale fiorentina dal 1986, ricoprendo negli anni importanti ruoli tecnici e associativi, tra cui componente del Comitato Regionale Arbitri, membro del Consiglio Direttivo Sezionale, sindaco revisore.

Esperienza e conoscenza del mondo arbitrale fiorentino preziose nell’individuazione delle problematiche e nella ricerca delle soluzioni. Quattro punti programmatici illustrati prima delle operazioni di voto: reclutamento attraverso tre corsi arbitri annuali promossi sui canali tradizionali e nelle scuole, crescita delle giovani promesse grazie a progetti sezionali e intersezionali, formazione continua in occasione delle Riunioni Tecniche Obbligatorie e di altri momenti appositamente creati, aggregazione associativa per accrescere il senso di appartenenza e far sentire i singoli arbitri una vera e propria squadra.

“Il nostro sarà un lavoro graduale pensando all’obiettivo dei quattro anni - ha detto il neopresidente, il ventiduesimo a ricoprire questa carica - ma lo faremo fin da subito con determinazione. E tenendo fermi, oltre ovviamente all’aspetto tecnico, tre valori fondamentali: rispetto, passione e coraggio. L’obiettivo è non solo quello di formare arbitri, ma di accompagnare i giovani arbitri nel loro percorso di crescita umana”, ha concluso Gramigni, ringraziando Fabrizio Matteini e il Consiglio Direttivo Sezionale uscente per il lavoro svolto.

La Sezione di Firenze conta 364 associati, di cui 264 tra arbitri e assistenti in attività (quattro in serie A e B, quattro in serie C). Tra i dirigenti, oltre al Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B Gianluca Rocchi, la Sezione annovera il componente della CAN D Simone Ponzalli.

Fonte: Ufficio Stampa

