San Baronto, in più d 4mila alla 'Collina della paura'

È andata in archivio con riscontri al di sopra delle aspettative, la prima edizione de “La collina della paura”, evento organizzato dalla Pro Loco “Amici di San Baronto” con il patrocinio del Comune di Lamporecchio, iniziativa che ha coinvolto la località di San Baronto nella serata di sabato 9 novembre.

Un numero superiore alle 4.000 unità, quello relativo alle presenze fatte registrare nel centro abitato di San Baronto dalle ore 14:00 fino alla mezzanotte: riscontri che hanno obbligato gli organizzatori a raddoppiare il numero di navette previsto – da tre mezzi a sei - garantendo al pubblico un servizio fluido in ognuno dei quattro punti di partenza dislocati sul territorio ovvero Piazza Francesco Berni a Lamporecchio, Piazza Piscine a Larciano, Via Togliatti in località Mastromarco e Parcheggi Barco Reale, a San Baronto.

Musica, intrattenimento, street food ed una varietà di cosplayer a tema horror-fantasy, con la presenza di interpreti di spicco del panorama nazionale: questi i contenuti che hanno garantito alla prima edizione dell’evento la partecipazione di un pubblico proveniente anche dalle vicine province di Lucca, Prato e Firenze.

Grande, la soddisfazione espressa da Luca Artino, vicesindaco di Lamporecchio: “con un gran lavoro di squadra, che ha coinvolto più realtà a partire dalla Pro-Loco “Amici di San Baronto”, la Consulta Giovani Lamporecchio ed il Centro Commerciale Naturale di Lamporecchio, siamo riusciti a dare concretezza ad un progetto che ha valorizzato ulteriormente il nostro territorio, puntando i riflettori su una location per noi importantissima come San Baronto. Un evento pensato per tutti, adulti, giovani e bambini, che si è concluso tenendo fede a quelle che erano le nostre aspettative ovvero quello di far divertire coinvolgendo al massimo il territorio. Le presenze, registrate in oltre quattromila unità, non hanno creato disagio alla popolazione. Dal punto di vista legato alla viabilità, gli sforzi dell’organizzazione sono stati raddoppiati, in quanto sono stati aggiunti altri tre mezzi ai tre bus navetta già predisposti nei quattro punti di partenza dislocati tra Lamporecchio, Larciano, Mastromarco e San Baronto. Un successo a quattro cifre, quello di cui parliamo oggi, che alimenta in noi la voglia di fare sempre meglio pensando alla prossima edizione de “La collina della paura” ed a tutti gli eventi che verranno organizzati nel corso del 2025 per regalare ulteriore lustro alla nostra Lamporecchio”.

