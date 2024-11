Si riunisce il consiglio comunale di Castelfranco di Sotto

Mi pregio convocare le SS.LL. per la riunione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 25 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, per il giorno 14.11.2024 alle ore 18 presso la Sala Consiliare, per la discussione degli argomenti indicati nell’allegato Ordine del giorno.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sarà resa disponibile ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.11.2024

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 02.10.2024.

4. BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023 - APPROVAZIONE.

5. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026: VARIAZIONE D’URGENZA – RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.163 DEL 29/10/2024.

7. NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024-2027.

8. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “SPOSTAMENTO PASSERELLA DISABILI DI ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE.”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate