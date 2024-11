A Montespertoli celebrazione dello sport con il Premio Sportivo 'Paolo Vanni' e 'Cino Cinelli'

Con la solennità che si deve a certe occasioni il Comune di Montespertoli ha consegnato l’annuale Premio Sportivo “Paolo Vanni” e “Cino Cinelli”, un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dello sport locale e dei suoi talenti in nome di due grandi sportivi del panorama montespertolese. Questo evento intende riconoscere e valorizzare l’impegno e la dedizione di atleti, squadre, tecnici e dirigenti del panorama sportivo della comunità.

All’evento erano presenti il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e la Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani che, insieme, hanno consegnato i premi agli sportivi. Nel corso della serata il Sindaco Mugnaini ha raccontato chi erano Paolo Vanni e Cino Cinelli spiegando ai ragazzi il loro straordinario contributo al mondo dello sport e i valori di dedizione, impegno e comunità che hanno lasciato in eredità.

A condurre la serata l'Assessore allo Sport, Paolo Vignozzi, che ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per stimolare i giovani a impegnarsi nello sport e a vivere con passione e rispetto le proprie attività. «Lo sport è un’opportunità di crescita e un momento di condivisione,» ha dichiarato Vignozzi. «Questo premio ci permette di scoprire le diverse realtà sportive e sociali che animano la nostra comunità. È un'occasione per comprendere quanto impegno e vitalità siano presenti nel movimento sportivo del nostro comune. Pensiamo, ad esempio, a realtà come Toscana Equitazione, che si trova ai confini del nostro territorio, o a chi, con una grande passione per la neve, è disposto a percorrere chilometri per praticare il proprio sport, arrivando a diventare un piccolo campione.»

All'edizione erano presenti numerosi genitori, allenatori e dirigenti sportivi, che hanno partecipato alla premiazione e alla serata con grande entusiasmo.

Premiati dell’edizione 2024

Quest'anno, il Premio Speciale “Paolo Vanni” è stato assegnato a Carlotta Rubino dell’ASD Toscana Equitazione e Lapo Guasti del Gap Snowboard Club Cervinia, atleti che hanno saputo distinguersi per il loro impegno e le loro eccezionali performance sportive. La categoria “Squadra dell’anno” vede come vincitori i Pulcini 2013 e i Giovanissimi 2009 dell’ASD Montespertoli Calcio, che hanno rappresentato con orgoglio il paese sui campi di gioco.

Il premio come Atleta dell’anno è stato assegnato a Rebecca Bernardini dell’ASD Toscana Equitazione, la cui dedizione e risultati hanno ispirato molti giovani sportivi. Matilde Pieri sempre per ASD Toscana Equitazione, invece, si è aggiudicata il prestigioso Premio Sportivo “Cino Cinelli” per la sua straordinaria carriera e le sue qualità sportive.

A completare il quadro dei riconoscimenti, Enrico Brogi, Montespertoli calcio, è stato eletto Dirigente sportivo dell’anno e Giuseppe Corti, Montespertoli Montesport karate, ha ricevuto il premio come Tecnico dell’anno, per il loro prezioso contributo allo sviluppo e alla gestione delle attività sportive.

Il Premio Sportivo “Paolo Vanni” e “Cino Cinelli” si conferma come un evento di riferimento per la comunità, capace di esprimere i valori positivi dello sport e di offrire visibilità a chi si distingue per il proprio talento, impegno e spirito di squadra. I premi non solo celebrano risultati sportivi, ma rappresentano anche una spinta verso il futuro, ispirando le giovani generazioni ad abbracciare i valori dello sport con la stessa passione.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e i premiati si può visitare la pagina ufficiale dell’Albo d’oro sul sito del Comune di Montespertoli: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Novita/Notizie/ALBO-D-ORO-PREMIO-SPORTIVO-DELL-ANNO

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

