Esce il libro ‘Nel profondo' dell'empolese Diego Morelli

In vendita in libreria e in tutti i maggiori store on line 'Nel Profondo' di Diego Morelli. È una raccolta poetica che invita il lettore a esplorare la profondità dell’anima e i misteri della vita. Attraverso immagini evocative e simboli potenti, il poeta riflette sulla condizione umana, l’identità, la memoria e la trasformazione. Le sue poesie, intrise di un lirismo sobrio e cupo, sono un viaggio interiore che cerca di afferrare l’essenza del vivere. Una silloge che parla al cuore e alla mente, sussurrando verità antiche e sempre attuali.

Diego Morelli nasce il 31 marzo 2004 a Empoli, in provincia di Firenze. Fin da giovane, è attratto dall’ignoto e dalla profondità nascosta delle cose. Intraprende gli studi in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche a Perugia, dove esplora i labirinti dell’animo umano e i misteri della mente. La scrittura è per Diego una passione: è uno specchio in cui rivede se stesso.

Notizie correlate