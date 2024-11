Giornata mondiale tumore del pancreas, l’ospedale San Giovanni di Dio incontra i cittadini

Si terrà sabato 16 novembre, in occasione della giornata mondiale sul tumore del pancreas, l’incontro-dibattito con la cittadinanza sul tema “Tumore del pancreas e patologia cistica pancreatica”, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’aula Muntoni dell’Ospedale San Giovanni di Dio.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la direzione sanitaria di presidio, e con la partecipazione dell’Associazione Nastro Viola, è stato voluto dall’ospedale che sotto la guida del direttore della struttura di Chirurgia generale e pancreatica, Alessandro Anastasi, è Centro di riferimento dell’Azienda Ausl Toscana centro per la Terapia dei Tumori del Pancreas. All’evento sono stati invitati anche i medici di medicina generale e il personale sanitario interessato.

Si inizia alle 9.00 con il saluto delle autorità (presenti assessore alle politiche sociali del Comune di Firenze, Nicola Paulesu e il vicesindaco del Comune di Scandicci, Yuna Kashi Zadeh) e si prosegue con l’intervento dei rappresentanti dell’Associazione Nastro Viola. A seguire si entrerà subito nel vivo della patologia con un focus sul percorso aziendale per i tumori pancreatici e su una patologia sempre più diffusa quali le cisti del pancreas. Alle 10.20 la parola sarà lasciata al pubblico che potrà rivolgere domande ai medici presenti oltre che sulla patologia anche sulle modalità di accesso ai relativi servizi e ambulatori.

“All’ospedale San Giovanni di Dio è a disposizione una equipe di chirurgia vascolare (di cui è la sede aziendale), un servizio continuativo di radiologia interventistica e di endoscopia digestiva operativa ed ecoendoscopia, servizi fondamentali per trattare in sicurezza i pazienti con tumori del pancreas - spiega il direttore della struttura Alessandro Anastasi - Sempre in questo presidio è inoltre presente il Gruppo Oncologico Multidisciplinare aziendale (GOM) per le neoplasie pancreatiche che ha il compito di riunire medici di più specialistiche (chirurghi, oncologi, radiologi, endoscopisti, radiologi interventisti, nutrizionisti, anatomopatologi, gastroenterologi, radioterapisti dedicati a tali patologie). Nelle sedute con cadenza settimanale, effettuate in teleconferenza con gli altri presidi della Ausl Toscana centro, vengono analizzati collegialmente tutti i pazienti con tumore del pancreas dell’Azienda individuando per ognuno di loro il percorso diagnostico e terapeutico più indicato seguendo il paziente nel tempo”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

