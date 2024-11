Il Comune di Fucecchio insieme alle scuole per ricordare i caduti di Nassiriya

Questa mattina studenti, cittadini e associazioni si sono uniti ai rappresentanti del Comune di Fucecchio per ricordare i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassiriya e, insieme a loro, tutte le vittime delle missioni internazionale di pace.

La cerimonia, che ricorre nella Giornata del Ricordo dei Caduti di Nassiriya, si è tenuta davanti al monumento in piazza dei Seccatoi alla presenza del vicesindaco Fabio Gargani e degli assessori Sabrina Mazzei e Marco Padovani. Presenti, inoltre, gli studenti delle classi 3A e 3B della scuola media Montanelli Petrarca, i rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio e della Polizia Municipale, e le associazioni CGIL, Anmil e Associazione Nazionale Carabinieri.

Dopo l’intervento del vice sindaco Fabio Gargani, che ha inaugurato la cerimonia, sono seguite le riflessioni degli studenti che hanno voluto ricordare l’impegno dei militari italiani nel mondo e in particolare il sacrificio dei Caduti di Nassiriya.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate