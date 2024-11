La castagnata alla casa di riposo Meacci di Santa Croce sull'Arno

Sabato scorso alla casa di riposo Meacci si è svolta la “castagnata" organizzata dai servizi sociali del comune. Un'occasione per valorizzare una struttura d'eccellenza del comune di Santa Croce sull'Arno, ma soprattutto per valorizzare l'attaccamento che i santacrocesi hanno per la struttura residenziale e per i suoi ospiti circa 25 persone. Insomma un momento di festa a cui non solo hanno partecipato gli addetti ai lavori, ma anche i santacrocesi tra cui Don Donato Agostinelli,il coro “Sulle Ali della Musica", diretto dal maestro Matteo Ceramelli, il pittore Romano Masoni che ha manifestato la volontà di donare un'opera alla casa di riposo, il Gruppo "I ragazzi del 1974" che hanno donato delle bambole Doll Therapy.

Per le istituzioni c'era il sindaco Roberto Giannoni,che ha voluto portare il suo saluto e l'assessore al sociale Sonia Boldrini, che ha spiegato: “ Oggi, siamo tutti insieme a condividere un momento conviviale e questo è un grandissimo piacere. I momenti insieme sono stati pochi ma alquanto intensi, intensi tanto da ricordarmi le immagini dei vostri compagni che oggi non sono più qui con noi. Oggi sto vivendo una bella, bellissima esperienza che mi lega a voi da pochi mesi”.

“Ho voluto – ha continuato l'assessore Boldrini - che partecipasse a questo evento mia madre Isolina che vive da pochi anni con noi in famiglia per motivi di salute. Lei è di origini lucchesi , è venuta qua a Santa Croce per l'amore che la legava a mio padre. Spesso discutiamo perché noi figli siamo così, ma non vorremmo mai perdervi perché siete una risorsa per questa società che oggi ha perso quei valori di vita importanti”,

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

