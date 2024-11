L'artista empolese Antonella Grattarola alla finale europea del Tour Music Fest di San Marino

Altro traguardo per l'artista empolese Antonella Grattarola, che si qualifica per la finale europea del Tour Music Fest di San Marino nella categoria "Interpreti Over", in programma dal 24 novembre al 1 dicembre a San Marino

Grattarola ha già partecipato al talent Rai The Voice Senior nella squadra di Loredana Berté. Dopo aver superato le fasi preliminari, Antonella si è presentata alla live audition del Music Fest con un brano difficile, Fai Rumore di Diodato, convincendo totalmente la giuria.

Il Tour Music Fest, giunto alla sua sedicesima edizione, è un evento musicale di livello mondiale che ha lanciato artisti del calibro di Ermal Meta, Mahmood, Ariete e Federico Carta. La giuria, composta da grandi artisti (tra cui Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi), dovrà esaminare oltre 650 artisti provenienti da 12 nazioni europee.

L'evento, che offre più di 50 appuntamenti gratuiti tra concerti, DJ set, music contest, live show e molto altro, si terrà a San Marino dal 24 novembre al 1° dicembre. Tra i finalisti anche la montelupina Ilenia Sala.

Notizie correlate