Parroci contro diaconi, ma solo a calcetto: la sfida a Campi Bisenzio

Parroci e diaconi, “Divisi in campo uniti nel dono”. È questo lo slogan di un’iniziativa particolare che sabato prossimo, 16 novembre alle 20.40, negli impianti sportivi di Spazio Reale a Campi Bisenzio (FI), vedrà preti e diaconi della diocesi di Firenze sfidarsi in una partita di calcetto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare al sostegno economico alla Chiesa nell’ambito del progetto “Uniti nel Dono” per sostenere i nostri sacerdoti. Tutti sono invitati a tifare per i loro parroci in una serata all’insegna del divertimento e della fraternità.