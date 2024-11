Dal Centro Busoni ai BNKR44, il Sant'Andrea d'Oro dei 30 anni premia 5 realtà tra musica e spettacolo

Celebra 30 anni dalla sua istituzione il Sant'Andrea d'Oro, massima onoreficenza comunale, e lo fa assegnando ben 5 premi ad altrettante prestigiose "istituzioni" empolesi e realtà di successo, quattro che celebrano anniversari altrettanto importanti (Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Teatro Shalom, Centro Attivita Musicali, Giallo Mare Minimal Teatro) ed una rivelazione piuttosto recente anche se ormai affermata a livello nazionale (i BNKR44).

Il 30 novembre 2024 Empoli festeggia il suo patrono, Sant'Andrea. Da 30 anni questo evento coincide con il conferimento della massima onorificenza comunale, il Sant'Andrea d'Oro: nato nel 1994, il riconoscimento viene assegnato a cittadini che si siano distinti nel campo della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport o della solidarietà.

Per questo speciale anniversario, l'amministrazione comunale ha voluto conferire non uno ma ben 5 premi, ad altrettante istituzioni e persone che hanno fatto la storia della città. L'annuncio è stato dato dal sindaco Alessio Mantellassi in apertura del Consiglio comunale di stasera.

Tre di questi riguardano il mondo della musica, due quello del teatro, per uno sguardo a tutto tondo sul mondo della cultura empolese. Per la musica saranno premiati con il Sant'Andrea d'Oro i BNKR44, formazione di Villanuova che nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo; il Centro Studi Musicali 'Ferruccio Busoni' in occasione del centenario dalla scomparsa dell'omonimo compositore empolese; il Cam - Centro Attività Musicali di Empoli, nel trentennale dalla formazione. Per il teatro, due istituzioni della città: il Teatro Shalom che festeggia i 50 anni dalla fondazione e Giallo Mare Minimal Teatro che di anni ne compie 30.

"Il 2024 è un anno che coincide con tanti bei anniversari per la nostra città - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - e riesce a unire vari mondi e molte fette della popolazione. Penso ai BNKR44, formazione di giovanissimi che è riuscito a fare breccia anche nelle orecchie di un pubblico più adulto tanto da approdare al Festival più importante d'Italia e far partire un tour che ha toccato tante province italiane. Penso anche al Centro Busoni, un'istituzione della nostra città, che fa riferimento alla tradizione dell'opera lirica e della composizione ma che sa mantenere il contatto con il pubblico con tanti eventi di ogni risma organizzati su tutto l'anno. Penso poi al Cam, che la musica la insegna alle giovani generazioni, tramandando un patrimonio di conoscenza con competenza e bravura da trent'anni".

"In contemporanea - spiega ancora Mantellassi -, trent'anni fa nasceva anche Giallo Mare Minimal Teatro, da un'idea vincente di Renzo Boldrini e Vania Pucci si è sviluppata una vera e propria colonna portante del teatro di tutte le età. Con le produzioni proprie, con il teatro per famiglie, con le residenze d'artista e con gli spettacoli ospitati con le grandi compagnie, Giallo Mare è divenuto un vero e proprio modello. Ancora più longeva invece è la tradizione del Teatro Shalom, un teatro nato dall'iniziativa di don Nello Pecchiolli assieme alla parrocchia ma che ogni anno fa il pieno di abbonati e porta in scena le commedie più brillanti a fianco di produzioni proprie e iniziative con le scuole".

E conclude: "Volevamo omaggiare tutte queste realtà prestigiose nel mondo della cultura e quale miglior modo se non con il Sant'Andrea d'Oro? Aspetto tutti i cittadini di Empoli il 30 novembre, le sorprese non sono ancora finite".

LE BIOGRAFIE DEI PREMIATI

BNKR44

Il collettivo nasce nel 2019 con Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Il primo album si intitola 44.Deluxe ed esce nel 2019, due anni dopo arriva Farsi male a noi va bene, con featuring di Ariete e Tredici Pietro. Il primo approdo a Sanremo arriva nel 2023, quando in qualità di ospiti cantano con Sethu la cover di Charlie fa surf dei Baustelle. Il terzo album in studio Fuoristrada viene realizzato in collaborazione con Sick Luke, Tropico e Lasad. Nel 2023 partecipano a Sanremo Giovani ed entrano di diritto al Festival 2024, giungendo tra i primi tre classificati con Effetti speciali. Nel febbraio 2024 arrivano 28esimi con il brano Governo punk, ma è il momento della ribalta a livello nazionale (complice anche la cover di Ma che idea con Pino D'Angiò).

CENTRO STUDI MUSICALI 'FERRUCCIO BUSONI'

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è stato fondato nel 1976 per iniziativa del Comune di Empoli e della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze). Dal 1986 è un’associazione autonoma senza scopo di lucro i cui soci sono il Comune di Empoli e la MetroCittà. Ha sede nella casa natale di Ferruccio Busoni in piazza della Vittoria. Nasce per diffondere la cultura musicale e la conoscenza del compositore empolese, oltre a gestire Casa Busoni e a collaborare con le varie realtà affini alla fondazione. Nel 2024, anno del centenario della scomparsa di Busoni, il Centro ha lanciato varie iniziative, a fianco del consueto cartellone di concerti che porta circa 5mila spettatori all'anno (tra cui l'Opera in Piazza, quest'anno raddoppiata con le Turandot di Busoni e Puccini). Le più importanti sono la nascita della European Youth Orchestra e il convegno di ottobre 'Ferruccio Busoni: il poliglottismo musicale di un cittadino del mondo'.

CAM - CENTRO ATTIVITA' MUSICALI

Il CAM, Centro Attività Musicali, è un’associazione culturale operante nel territorio dell’Empolese che si impegna a promuovere la musica come percorso didattico ed educativo. Offre 37 corsi individuali di strumento, 22 collettivi e 15 corsi di musica d'insieme, dall'educazione di base fino ad arrivare a canto, composizione, teoria e armonia. Molte iniziative vengono rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, avvicinando in modo sereno e giocoso bambine e bambini al mondo della musica. L'ultima iniziativa, A tutta banda, è stata sostenuta tramite crowdfunding, per l'acquisto degli strumenti musicali: porterà alla nascita di una banda giovanile di strumenti a fiato e a percussione, aperta a tutti, in cui i ragazzi possano imparare a suonare e a superare le barriere socio-culturali ed economiche che li separano.

TEATRO SHALOM

Così recita il sito ufficiale del teatro di via Busoni: "Il Teatro Shalom è stato voluto da don Nello Pecchioli, che chiamò come primi collaboratori il Prof. Giovanni Lombardi, per molti anni direttore artistico del teatro, e Giampiero Becherelli, attore poliedrico, che nella fase iniziale ha fatto conoscere a tante compagnie di livello nazionale il nostro teatro. Cinquanta anni durante i quali si sono succeduti tanti volontari che hanno contribuito con la loro passione a far vivere questo piccolo teatro di provincia per così lungo tempo". Oltre al glorioso passato fatto di grandi attrici e attori che hanno calcato il palcoscenico, il presente e il futuro dello Shalom vede anche le scuole protagoniste con progetti teatrali e iniziative per usufruire di questo spazio oltre alle date della stagione tradizionale.

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

Giallo Mare nasce dall'idea di Renzo Boldrini e Vania Pucci di uno spazio per il teatro contemporaneo, gestito da un'associazione ma a funzione pubblica, per formare grandi e piccini, adolescenti, anziani, fino alle categorie più fragili come migranti, pazienti psichiatrici e detenuti. Organizza da anni spettacoli divenuti conosciuti per chi frequenta le sale teatrali di Empoli: Dire Fare Teatrare per i più piccoli, Teatri di confine, Teatro contemporaneo, Finalmente domenica e lunedì. A questo si aggiunga la Residenza teatrale, che ospita artisti e compagnie che provengono da tutta Italia. Dall'altra parte, Giallo Mare 'esporta' le sue produzioni in Italia e all'estero.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate