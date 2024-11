Scatoloni, sacchi e anche un frigo abbandonati. Multe da 570 euro, municipale rimuove tre veicoli

Un frigo in strada e altri abbandoni sono stati oggetto degli interventi di rimozione di Alia Servizi Ambientali in molte zone di Empoli nel mese di ottobre 2024. Un lavoro portato avanti su tutto il territorio comunale, unitamente alla Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale comunale.

I controlli effettuati sono 80, in linea con la tendenza dei mesi invernali, con 177 rifiuti ispezionati e 4 sanzioni per un totale di 570 euro.

In centro, in via Ridolfi, sono stati trovati rifiuti domestici vicino ad altri cassonetti. Nelle campagne di via Grassellino e Pogni, tra Monterappoli e Molin Nuovo, erano presenti sacchi di rifiuti domestici e in via di Corniola, nell'omonima frazione, sono stati trovati rifiuti non domestici tra cui anche un bancale.

I malintenzionati insistono anche su via Piovola a Villanuova, con altri rifiuti abbandonati nel sottopasso della Fi-Pi-Li. In piazza Guido Guerra in centro, un cestino è stato 'sommerso' di rifiuti domestici. Mentre in via Val d'Orme tra Pontorme e Casenuove e in viale Buozzi in centro sono stati trovati rifiuti non differenziati, come alcuni sacchi e molte scatole di cartone.

Altri sacchi tra cui anche un frigorifero sono stati segnalati e rimossi in via Cilea, in zona Pontorme. Questo per quanto riguarda gli ispettori ambientali. Mentre invece la Polizia Municipale dell'Unione, Comando territoriale di Empoli, ha svolto 5 controlli per veicoli abbandonati, erba alta e terreni non fresati. Per 4 veicoli, tre auto e un ciclomotore, sono state comminate le sanzioni con relativa rimozione, effettuata lo scorso ottobre

"Grazie al lavoro degli ispettori ambientali Alia che, con il loro impegno, indagano nei rifiuti e in alcuni casi risalgono ai responsabili per far pagare loro il costo dell'abbandono - spiega l'assessora alla Transizione Ecologica Laura Mannucci -. Questo per dire che non sempre chi abbandona la fa franca, questo non è il messaggio che deve passare alla popolazione. L'invito ai cittadini è quello di segnalare sempre questi abbandoni, tra l'altro con Aliapp in pochi minuti si può mandare la foto direttamente al gestore Alia".

Notizie correlate