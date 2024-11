Taxi Rosa, ecco il nuovo numero. Sconto per le donne di notte

Il servizio Taxi Rosa di 4390 Taxi Firenze si rinnova con un numero più semplice da ricordare: 055-439000. Questo numero dedicato è attivo dalle 22 alle 4 e permette alle donne che si trovano da sole di notte di accedere rapidamente ad un taxi, garantendo un’opzione sicura per i loro spostamenti notturni. Inoltre, in queste ore il servizio applica uno sconto del 10% sulla tariffa standard, rendendo il viaggio ancora più accessibile.

Da sempre attento alla sicurezza delle donne e alle esigenze delle persone più vulnerabili, 4390 Taxi Firenze ha ideato il servizio Taxi Rosa per offrire un supporto dedicato a chi preferisce non viaggiare sola durante la notte. Sono infatti sempre più numerose le donne che scelgono le auto “bianche” per i loro spostamenti: il 60% delle richieste proviene da donne, rispetto al 40% degli uomini.

"Abbiamo voluto semplificare l'esperienza di utilizzo del Taxi Rosa con un numero ben più semplice rispetto al passato”, dichiara Claudio Giudici, presidente del 4390 Taxi Firenze . “Questa linea preferenziale è l'ennesimo segno di attenzione, che si aggiunge ai nostri Taxi Premaman e a Davanti Casa, tutte iniziative con al centro sempre la donna che alla sera non ha il bus, o se lo ha non se la sente di prenderlo». Per ulteriori informazioni: www.4390.it.

