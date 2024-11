Treni, Viareggio-Firenze. “Ancora treni bloccati, viaggiatori ammassati e senza informazioni”

Il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai torna sui disservizi del trasporto ferroviario regionale sulla tratta Firenze-Viareggio dopo l’ennesima mattinata problematica verificatosi oggi in provincia di Pistoia.

“Ritardi di oltre 60 minuti, treni fermi e poi cancellati, anche oggi gravi disservizi per i regionali sulla linea Firenze-Viareggio in direzione Firenze che non sono più accettabili dopo quanto era avvenuto solo 10 giorni fa. Persone ammassate sui treni senza ricevere nessuna informazione sulla situazione, poi la calca per gli insufficienti bus sostitutivi previsti fino a Pistoia, gente disorientata: è questa la situazione che ho constatato di persona stamattina alla stazione di Montecatini Terme - Monsummano quando sono arrivato per prendere il treno delle 8,24 e ho trovato le persone del treno delle 7,10 da Pescia ancora ad aspettare. Vorrei capire se il Ministro Salvini si rende conto di come viene gestita Rete Ferroviaria Italiana, di cui il Governo nomina i vertici che ad esso rispondono”.

“La situazione dei ripetuti guasti e problemi sulla linea fanno emergere un problema di manutenzione a cui occorre porre rimedio quanto prima: la fragilità dell'infrastruttura è evidente, come dimostrano queste periodiche interruzioni. La rete ferroviaria ha bisogno di ammodernamenti in più punti come dimostrano questi continui disagi e questo spetta a RFI, la Regione è committente del servizio ma non è proprietaria della rete, che è appunto di Rete Ferroviaria Italiana e dunque è chiamato in causa il Governo che ne nomina i vertici: inutile che la destra faccia finta di non ricordarlo. E visto che, giustamente, l'assessorato alle Infrastrutture inoltra tutte le mie interrogazioni al Gruppo Ferrovie dello Stato, ne sto preparando una anche su quanto è avvenuto stamani perché la situazione è ormai insostenibile e mina anche l'efficacia di tutti gli investimenti che la Regione ha compiuto negli anni per migliorare le varie componenti del servizio ferroviario. Il Ministro Salvini trovi il tempo, tra le sue quotidiane esternazioni, di occuparsi anche di quello di cui è stato chiamato ad occuparsi avendo la responsabilità del Ministero dei trasporti”.

Fonte: Ufficio Stampa

