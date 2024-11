Varchi elettronici nei corsi Mazzini e Matteotti: via alla fase di test

Un modo per controllare a distanza l’apertura e la chiusura di piazza Ficino in occasione di mercato settimanale, eventi e nel periodo estivo. Cambia anche il senso di marcia di via San Lorenzo e via Magherini Graziani. Entrati in funzione questa mattina per la fase di test, in occasione del mercato settimanale nel centro storico, i varchi elettronici dei corsi Mazzini e Matteotti, che andranno a sostituire l’attuale modalità di apertura e chiusura fisica degli accessi a piazza Ficino in occasione di eventi, nel periodo estivo e, appunto, nei giorni di mercato.

“Un modo per controllare a distanza l’attivazione dell’area pedonale di piazza Ficino, oltre che per migliorare e render più flessibile l’attuale gestione, che presuppone la collocazione di transenne e la presenza fisica di un addetto alla sicurezza stradale per autorizzare il passaggio dei residenti o dei veicoli muniti di contrassegno disabili - spiega il sindaco Valerio Pianigiani -. Inoltre, a proposito di centro storico, per rendere sempre fruibili le aree di sosta di piazza Bonechi e piazza Don Bosco, che in occasione di eventi e mercati settimanali sono rimaste fino ad oggi irraggiungibili, abbiamo pensato di rendere definitiva la modifica alla viabilità sperimentata nei giorni di Autumnia. In particolare, rimarrà invertito il senso di marcia di via San Lorenzo e di via Magherini Graziani, in modo da consentire l’uscita delle auto su via Frittelli in direzione via Roma”

Fonte: Ufficio Stampa

