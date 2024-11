Fermato con 21 grammi di hashish, arrestato 29enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino gambiano di 29 anni senza fissa dimora, con precedenti penali, durante un controllo in via Silvio Pellico. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, denaro contante e un cellulare, ritenuti legati allo spaccio. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato. Su disposizione della Procura, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che ha convalidato l'arresto e imposto il divieto di dimora nel comune di Pisa. L'operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel controllo del territorio.

Notizie correlate