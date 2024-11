Geofor, il sindaco ai Cobas: "Mai stata contro contratti, ma costi non devono ricadere su tariffazione"

Il Sindaco Manuela Del Grande, risponde a Sandro Giacomelli dei Cobas, facendogli presente che lei stessa non ha mai dichiarato che i lavoratori della Geofor, non sarebbero dovuti essere internalizzati o assunti con contratti di lavoro migliori: "Ho fatto presente - afferma il sindaco - che, pur essendo d’accordo nell’aver dato pari dignità economiche ai dipendenti delle cooperative, non è accettabile che, la procedura di internalizzazione del personale, portata avanti dal Gestore a partire dal 2019/2020 ricada sulle Pubbliche Amministrazioni e sulla cittadinanza stessa”.

Il Sindaco stesso, nell’articolo pubblicato il 9 Novembre, ha anche richiamato l’intervento del Segretario della CISL, che nella riunione del 15/10/2024 presso l’Unione Valdera , ha sostenuto che in merito all’accordo Geofor e CGIL, CISL, UIL, per l’internalizzazione del personale delle cooperative che avevano l’appalto della raccolta di rifiuti, "il maggior costo dovuto al personale non sarebbe dovuto ricadere sulla tariffazione, ma sarebbe dovuto essere compensato da altre entrate quali, ad esempio il riciclo e la vendita di metallo".

Quindi, il Sindaco che "riconosce il diritto del lavoratore e le loro tutele", invita Giacomelli a non strumentalizzare le dichiarazioni fatte da Lei stessa che hanno uno scopo ben diverso, quello di richiedere al gestore di rivedere i piani economici finanziari e interagire preventivamente con i Comuni, in modo tale che gli stessi non si trovino poi a dover approvare dei documenti, già definiti e talvolta con i bilanci degli enti già approvati come avvenuto lo scorso anno.

