'Lo sguardo di Leonardo' al Museo Leonardiano

Il mondo visto da Leonardo è lo stesso che si può rivivere al Museo Leonardiano attraverso “Lo sguardo di Leonardo”, l’evento pensato per le famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e organizzato per le prossime due domeniche, il 17 e il 24, alle 15.30.

Luogo del laboratorio, la sala didattica della Palazzina Uzielli, in Piazza dei Conti Guidi, per rivivere l’approccio alla vita, la meraviglia e l’interesse suscitati in Leonardo da tutto ciò che lo circondava. Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, le famiglie partecipanti al laboratorio, verranno coinvolte in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del Genio vinciano, capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento.

Dalla spirale ipnotica alla scrittura speculare, passando per l’elica a conduzione di calore e il disegno in prospettiva, è così che si potranno mettere alla prova il proprio ingegno e usare lo sguardo attento e curiosi di Leonardo per vedere il mondo con i suoi occhi.

L’ingresso al MuseoLab è per famiglie di 3 euro per i bambini dai 5 anni in su e 5 euro per gli adulti; il biglietto si acquista insieme al biglietto di ingresso del Museo Leonardiano.

Per informazioni e prenotazioni:

-ufficio turistico, 0571933285 o ufficioturistico@comune.vinci.fi.it;

-Museo Leonardiano, info@museoleonardiano.it.

Torre dei Conti Guidi aperta

La terrazza in cima alla torre dei Conti Guidi sarà aperta i sabati e le domeniche di novembre dalle 11 alle 17. La terrazza si trova in una posizione ottimale per poter godere della vista panoramica della valle. Nel periodo invernale, l’apertura della torre e della terrazza è soggetta alle condizioni meteo.

