Chi lascia l'auto sul percorso della spazzatrice a Santa Croce, sarà multato

Da lunedì finisce il periodo degli avvisi di cortesia e comincia quello delle multe per chi lascerà l'automobile negli stalli in orario di spazzamento della strada, ovvero quanto passa la spazzatrice. Lunedì prossimo 18 novembre infatti, insieme alla spazzatrice sarà presente anche una pattuglia della polizia municipale, che interverrà qualora trovi delle auto in sosta negli stalli in orario di spazzamento. L'amministrazione comunale infatti, aveva annunciato che vi sarebbe stato un periodo in cui al posto della multe sarebbero stati lasciati gli avvisi di cortesia per chi non rispettava la segnaletica verticale, dopo di che sarebbe partita la fase delle multe. Il sistema di spazzamento delle strade di Santa Croce sull'Arno nelle scorse settimane è stato in parte riorganizzato dall'amministrazione comunale e per questo, nell'ottica di dare il tempo ai cittadini di abituarsi ai nuovi orari e giorni di spazzamento dove questi sono stati modificati, aveva chiesto un periodo di tolleranza alla polizia municipale e a Geofor. Ora il periodo è trascorso.

Il consiglio della polizia municipale quindi, è quello di prestare la massima attenzione alla segnaletica verticale, che indica giorno e orario di spazzamento della strada e rispettarlo per evitare di incorrere in sanzioni da parte degli agenti. La multa avrebbe il valore di 29,40 euro se pagate entro 5 giorni o di 42,40 se pagare dopo la notifica.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

