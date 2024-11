Operaio morto a San Pietro a Vico: in Consiglio un minuto di silenzio

I lavori dell’Aula di questa mattina (mercoledì 13 novembre), si sono aperti con un minuto di silenzio per Luca Cavati, l’operaio che ha perso la vita ieri a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in una cartiera a San Pietro a Vico (Lucca). A chiederlo la consigliera Luciana Bartolini (Lega) che ha ricordato come “l’operaio sia stato travolto da un carrello che andava in retromarcia, davanti a tutti i colleghi”. Cavati aveva 69 anni, risiedeva a Uzzano ed era originario di Pescia.

“Ogni volta che una persona perde la vita sul posto di lavoro ognuno di noi si deve interrogare – ha poi affermato il presidente Antonio Mazzeo intervenendo in Aula -. È purtroppo un fenomeno in aumento che tocca ciascuno di noi”.

