Due grandi gare nei prossimi weekend per Race Elba Scuderia Sportiva

Race Elba Scuderia Sportiva prenderà parte, coi piloti Paola Fedi e Luigi Franceschi e nella massima categoria Rally 5 su Skoda Fabia Evo 2, alle due gare di Rally su asfalto in programma rispettivamente per it prossimo 16/17 novembre 2024 e 23/24 novembre 2024

La prima competizione, denominata Rally di Scandicci, alla sua seconda edizione, prevede un percorso che si articola in 4 prove speciali cosi suddivise: sabato notte Anastasia — Scandicci mentre la domenica Pulica, Botinaccio e Castello di Poppiano ripetute 2/3 volte con partenza ed arrivo a Scandicci.

L'altra gara sempre Rally su asfalto, che si disputers Ia domenica seguente 23 e 24 novembre 2024, denominata Rally Colline Metallifere. È alla sua nona edizione e si svolgerà nelle aree limitrofe alla citta di Piombino con 6 prove speciali cosi suddivise: prova spettacolo Ia notte del sabato con arrivo nel centro cittadino, la domenica 3 volte Sassetta e 2 volte Monteverdi sempre con arrivo nel centro di Piombino.

Si tratta, in entrambi i casi, di eventi molto partecipati sia dalla popolazione del territorio sia da addetti ed appassionati del settore che -nell'ultimo decennio- ha visto un costante incremento di interesse e giro di affari.

Fonte: Ufficio stampa

