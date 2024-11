Staffoli, compie vent'anni 'Hair Fashion' di Simone Fontana

Dal 3 novembre 2004 sono passati venti anni. Due decenni che hanno visto a Staffoli la presenza di Simone Fontana col suo Hair Fashion. Venti anni di attività che Fontana ha festeggiato in bello stile nel suo locale.

Fontana ha fatto parte di vari gruppi stilistici al fianco di parrucchieri conosciuti a livello nazionale. Ha partecipato come acconciatore a Miss Italia, Sanremo giovani e ai concerti di Claudio Baglioni, Laura Pausini, Biagio Antinacci e i Pooh.

"Non mi ritengo per niente "arrivato" perché continuo a formarmi per continuare a crescere. Devo ringraziare la mia ex collaboratrice Spinelli Romina che è stata al mio fianco per 18 anni e l'attuale collaboratrice Bonatti Marzia di cui scriveremo insieme il futuro di Hair Fashion. Grazie di cuore a tutte le clienti e a tutti i clienti che affidano a noi il loro look" è il commento di Simone Fontana.

