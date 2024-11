Acque, lavori a Gambassi Terme sull'acquedotto

Rinnovare progressivamente le reti idriche dell’Empolese Valdelsa, attraverso la sostituzione di importanti tratti di acquedotto, per consentire un servizio sempre migliore e più sostenibile in termini di qualità e continuità. È questo uno degli obiettivi principali di Acque, riferito non solo ai centri urbani più grandi, ma anche alle frazioni. Ne è un esempio l’insieme di lavori pianificati a Gambassi Terme, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e dal valore complessivo di oltre 800mila euro. Interventi diversi per tipologia, alcuni dei quali in corso e altri pronti a partire nei prossimi giorni, ma tutti con un denominatore comune: efficientare il funzionamento dell’acquedotto, eliminando il rischio di perdite su tratti di rete soggetti a rotture frequenti e salvaguardando così una risorsa sempre più preziosa.

Via Varna e via di Catignano

Il primo intervento ad aver avuto il “semaforo verde” è quello che si concentra tra via Varna e via di Catignano: consiste nella sostituzione di una porzione di rete idrica ammalorata con una nuova tubazione in ghisa, materiale più resistente che garantirà una maggiore longevità dell’infrastruttura rispetto al passato. In più, le condotte che entreranno in funzione avranno un diametro superiore a quelle che saranno dismesse: ciò consentirà un potenziamento del servizio. Infine, saranno realizzati anche nuovi allacci d’utenza. I lavori (per investimento da 340mila euro) sono cominciati da via Varna: qui dovrebbero terminare entro la fine del mese. In seguito - con ogni probabilità all’inizio del nuovo anno - i cantieri si sposteranno su via di Catignano, nel tratto tra l’intersezione con via Varna e la chiesa di San Martino Vescovo, per un totale di 1 chilometro di nuove condotte. Una volta chiusa l’attività di posa e attivazione delle tubazioni, sarà garantita anche la riasfaltatura delle strade.

Via Gramsci, via Galilei e via Fermi

Non meno rilevante un altro lavoro che partirà nei prossimi giorni: progettato come gli altri da Ingegnerie Toscane, per un importo totale di circa 400mila euro, avrà il medesimo obiettivo di eliminare l’incidenza dei guasti su tubazioni in cattivo stato, in questo caso però nel cuore del capoluogo di Gambassi Terme. Riguarderà infatti le centralissime vie Gramsci, Galilei e Fermi, per un totale di 750 metri di condotte idriche da “mandare in pensione” e sostituire con tubazioni più performanti. Al fine di limitare per quanto possibile i disagi a residenti, automobilisti e attività commerciali, l’intervento sarà diviso in tre parti, iniziando dall’incrocio di via Gramsci con via da Vinci e proseguendo in direzione nord fino ad arrivare in via Fermi. È prevista una pausa dei lavori nel periodo delle festività natalizie, mentre le necessarie modifiche alla viabilità e alla sosta saranno puntualmente segnalate sul posto. Anche in questo caso, si procederà sia al rifacimento degli allacci di utenze che, nei mesi successivi, alle riasfaltature dei tratti di strada interessati dai lavori.

Via Rossini a Case Nuove

Ci sono infine progetti la cui importanza non si misura solo con la lunghezza delle tubazioni o con l’importo dei lavori. Ne è un esempio l’ultimo intervento in programma, stavolta a Case Nuove, per il rinnovamento della rete idrica in via Rossini: il lavoro comporta un investimento di 60mila euro e consentirà la sostituzione di “appena” 100 metri di condotte, ma è ben più significativo dei singoli numeri, vista la situazione che andrà a sanare. L’intervento era infatti atteso dai residenti per superare in modo definitivo i disagi dovuti alle cattive condizioni della vecchia infrastruttura, il cui rapido deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Inizio dei lavori fissato nelle prossime settimane, conclusione tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025, per poi procedere con le riasfaltature con condizioni meteo favorevoli.

