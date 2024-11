Ex Gkn, presentata proposta di legge regionale PD-M5S

"In un momento di forte difficoltà per alcuni settori produttivi e con la necessità di riqualificare le infrastrutture nei diversi territori, abbiamo lavorato a una legge che fornisca strumenti concreti per la ripresa. Questa proposta nasce per affrontare situazioni come quella della GKN di Campi Bisenzio ed è il frutto di una collaborazione tra il Gruppo del Partito Democratico e quello del Movimento Cinque Stelle. Un passo avanti per sostenere la reindustrializzazione e favorire il recupero cooperativistico nelle aree colpite dalla crisi”. È quanto dichiara Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio Regionale durante la conferenza per illustrare la Pdl sulla costituzione e sul funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale.

"Con questa norma vogliamo dotare la Regione Toscana di uno strumento di politica industriale per riqualificare e rigenerare aree produttive in crisi o dismesse ma anche per progettarne di nuove con strumenti di cooperazione istituzionale, agganciando potenzialmente - ed è questa una novità sostanziale - le esperienze cooperative promosse da lavoratori provenienti da contesti difficili. Istituzioni, realtà sociali ed economiche, imprese private potranno attraverso i consorzi condividere l’obiettivo di rilanciare l’occupazione e favorire la riqualificazione urbanistica e produttiva dei territori" spiega Gianni Anselmi, consigliere regionale Pd e presidente della commissione sviluppo economico.

"Con la collega Noferi e la Commissione sviluppo economico, abbiamo intrapreso un percorso importante ascoltando le rappresentanze sindacali e le categorie economiche per dotare la Toscana di una normativa in grado di standardizzare l’intervento delle istituzioni per innalzare la competitività dei territori e nelle situazioni di crisi industriale. Tra gli obiettivi della legge, vi è proprio quello di favorire l’organizzazione di Consorzi, sui quali la Regione potrà investire fino a un milione di euro all’anno, e l’assegnazione alle cooperative di lavoratori degli spazi produttivi in via di dismissione. La proposta nasce dall’analisi della crisi dell’Ex GKN ma è replicabile a contesti diversi e diffusi. La crisi e il fallimento fanno potenzialmente parte della vita dell’impresa: il tema è non solo come si reagisce ma anche come dotarsi degli strumenti per prevenirle, predisponendo nei territori misure adeguate per rigenerare le aree produttive restituendole alle comunità".

“La proposta mira a fornire una cornice normativa regionale, ispirandosi alla legge nazionale del 1991 che definisce i consorzi come contesti produttivi omogenei – continua Silvia Noferi, consigliera regionale del M5S - Con questa nuova norma, attribuiamo ai Consorzi una personalità giuridica, stabilendone i processi di costituzione e partecipazione attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati (Regione, Città Metropolitana, Province, Comuni, Camere di Commercio, associazioni, cooperative di lavoratori), e ne definiamo le funzioni. I Consorzi potranno: individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, aree industriali e immobili da destinare alla produzione, con priorità al recupero e ampliamento di aree già esistenti, anche se dismesse in parte o totalmente. La creazione di questi Consorzi risponde alla necessità di mettere a disposizione conoscenze, organizzazione e infrastrutture per le imprese specializzate in settori specifici, rafforzandole di fronte alle sfide attuali. L’obiettivo è mettere in rete poli industriali, specialmente quelli in crisi, e coinvolgere cooperative di lavoratori con competenze tecniche e esperienze preziose, che è fondamentale preservare per garantire occupazione e stabilità sociale nel nostro territorio”.

