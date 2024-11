San Miniato perde un'icona del tartufo: è scomparso Giorgio Morelli

San Miniato perde il suo decano dei tartufi: il 13 novembre è venuto a mancare Giorgio Morelli all’età di 94 anni. Fino dal dopoguerra ha lavorato nel negozio del nonno in via IV novembre e poi ha portato avanti la sua attività commerciale fino al 1994. Nel negozio oltre che alla ferramenta ha gestito un’armeria, per i fucili da caccia, attività di enologia e anche quelle collegate alla coltivazione di tabacco, lavorando oltre che per la zona anche per l’aretino e l’Umbria. La sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale è stata raccontata e tramandata da lui stesso alle nuove generazioni di sanminiatesi.

A Giorgio Morelli si deve, nel 1982, la costituzione dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, che ha avuto oltre 400 associati. Ha lavorato per oltre 30 anni attivamente all’organizzazione della Mostra Mercato del Tartufo Di San Miniato, che ha contribuito fortemente a fare decollare, da Sagra locale a una delle manifestazioni più importanti d’Italia. Ha gestito per molti anni, con la moglie Lucia, con le figlie e con molti associati il ristorante dei tartufai.

Sotto la sua presidenza, alla fine degli anni Ottanta, è stato creato il Marchio dell’Associazione Tartufai e ha collaborato allo sviluppo dell’immagine del Tartufo di San Miniato, partecipando a molte trasmissione televisive da Uno mattina a Geo e Geo e rilasciando interviste ai più importanti quotidiani d’Italia e stranieri. È stato fra i tartufai più stimati del territorio per la sua grande esperienza e capacità.

È stato un protagonista indiscusso di San Miniato per molti decenni e negli ultimi anni ha collaborato con passione con il Mu.Me. (Museo della Memoria) non solo partecipando alle iniziative sulla memoria, ma essendo un punto di riferimento per decine di studenti a cui raccontava come testimone in modo circostanziato e appassionato gli avvenimenti che riguardavano il passaggio della guerra.

"Con la sua scomparsa San Miniato perde un pezzo importante della propria storia. In molti ricordano le sue grandi capacità comunicative, la sua fervida intelligenza e la sua lucidità fino alla fine" commentano da San Miniato.

La salma è esposta presso la sua abitazione in via Roma a San Miniato. I funerali avranno luogo venerdì prossimo alle ore 14,30.

