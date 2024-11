Inaugurata la fiera di San Severo a Castelfranco di Sotto

E' stata inaugurata ufficialmente oggi a Castelfranco di Sotto la fiera di san Severo 2024, con la tradizionale apertura del luna park in piazza 20 settembre, dal sindaco Fabio Mini e dall'assessore al commercio Pino Calò.

Una fiera che si rinnova di anno in anno con oltre 30 attrazioni nell'ambito del luna park e tutte le altre iniziative commerciali, ricreative e religiose previste fino a martedì 19 novembre giorno di chiusura della manifestazione per il santo patrono. Si ricorda che lunedì 18 sono chiusi tutti gli uffici pubblici in occasione del santo patrono.

Notizie correlate