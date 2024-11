Italia-Francia Under 21, come cambia il traffico

In occasione della gara amichevole Italia-Francia Under 21 in programma venerdì 15 novembre presso lo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli, sono attese poche modifiche alla viabilità. Fischio d'inizio alle 16.15. La chiusura alla viabilità solo per via della Maratona (parcheggio compreso) è prevista per dalle 13 fino alle 20 per consentire l'accesso all’impianto sportivo. Vige il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per questo orario.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 14.15.

Come sempre, coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

