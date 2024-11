La segnalazione dei residenti di Case nuove a Roffia: "La spazzatura non viene più ritirata, non ci sono motivazioni"

"In questi giorni non viene più ritirata la spazzatura, dobbiamo essere noi a chiamare per richiederne il ritiro", è questa la segnalazione che ci arriva da parte dei residenti della località di Case nuove a Roffia, nel comune di San Miniato.

Ormai da giorni la spazzatura non viene più ritirata senza che ci sia un vero e apparante motivo. "Un operatore ecologico - spiega il cittadino - ci ha detto che non può arrivare da noi a causa di un cartello che vieta il transito ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate, proprio in cima a Via Ontraino. Qualsiasi sia la motivazione non si può sospendere un servizio pubblico senza comunicazioni ufficiali", ha concluso il cittadino.

L'aspetto contraddittorio, si legge nella segnalazione, è che quando sono stati chiamati gli operatori sono poi passati a ritirare i rifiuti, sempre con il solito furgoncino che potrebbe passare anche la mattina. Inoltre, il servizio varia da operatore a operatore, come se fosse il tutto fosse una sorta di opzione: "Settimana scorsa c’era un operatore che è venuto come sempre, questa settimana siamo alle solite perché è cambiato operatore e questo decide di non venire".

"Il comune di San miniato ha detto che questa situazione, simile ad altre sul territorio di San miniato e’ già nota ai vigili e che ci sarà presto un’ordinanza. Ma prima di limitare un servizio non si dà una comunicazione ufficiale alla cittadinanza che paga bollettini salati una volta l’anno!?", termina la segnalazione il cittadino.

