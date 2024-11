Mancata tracciabilità dei prodotti: sequestrati 20 kg di carne e pesce

I carabinieri del NAS hanno sequestrato 20 kg di carne e pesce in vari esercizi gestiti da commercianti orientali a Prato, a causa della mancanza di tracciabilità dei prodotti. I controlli, effettuati in un supermercato, un'erboristeria e una rivendita di integratori nel centro della città, hanno portato al sequestro anche di integratori alimentari, cosmetici, bevande e altri alimenti di origine sconosciuta. È stata informata l'Asl per ulteriori provvedimenti, mentre ai titolari sono state inflitte sanzioni amministrative per migliaia di euro.

