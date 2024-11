Natale a Colle Val d'Elsa: appuntamenti diffusi e accensione delle luminarie

Sabato 16 e domenica 17 novembre appuntamento con “Natale a Colle”, l'evento che unisce eccellenze gastronomiche e artigianali in una grande festa dove il fil rouge sarà il divertimento, per iniziare a respirare la magia del Natale con un mese di anticipo. La città del cristallo si prepara a illuminarsi in tutto il suo splendore. Piazza Arnolfo e le sue vie adiacenti faranno da cornice alla prima edizione dell’evento che, con l’accensione delle luminarie, creerà a Colle di Val d’Elsa un’atmosfera mai vista prima. Nei prossimi giorni sarà completata l’installazione delle luminarie natalizie in diversi punti strategici della città, con l’obiettivo di rendere ancora più suggestivi i luoghi più rappresentativi della città. Grazie all’impegno della Pro Loco, con la direzione artistica di Cristina Martini e Arianna Paolini e al contributo di oltre 50 creativi provenienti da tutta Italia, i visitatori potranno ammirare opere d’arte e prodotti di artigianato esclusivi, oltre a poter gustare le prelibatezze offerte da 30 ristoratori locali e toscani. "Abbiamo preparato un programma ricco di eventi per offrire un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini” dichiarano Cristina Martini e Arianna Paolini.

Tra i momenti salienti della festa, sabato 16 novembre alle ore 11:30 al Museo del Cristallo, l’inaugurazione dell’esposizione delle opere del contest artistico "Cristalli di Natale"; alle 12 poi l’accensione delle luminarie con apertura ufficiale dell’evento. Per tutta la giornata creativi e chef presenteranno le loro creazioni e le loro prelibatezze in Piazza Arnolfo, via Mazzini, Piazza Nova e via Oberdan; alle ore 14 uno spettacolo itinerante per far sognare grandi e piccini, a cura della Compagnia di artisti “I Chicchi d’Uva” e Roby Circus Performer e dalle 14.30 alle 19 animazione e intrattenimento per bambini nello spazio bimbi presso l’area Boschi. Sempre il 16 novembre, dalle 10.30 alle 11.30, letture in biblioteca per i più piccoli a cura della Biblioteca in collaborazione con Centro Collaterale; dalle 11.30 in via Mazzini laboratorio per bambini a cura dell'Associazione LaGorà.

Domenica 17 novembre si comincia alle 10 con le esposizioni dei nostri creativi che arrivano da tutta Italia; alle 12 gli chef accenderanno i fornelli e alle 14.30 avrà inizio il tanto atteso spettacolo itinerante a cura della Accademia Creativa con figure danzanti, voli e magie che stupiranno grandi e piccini. Alle ore 16.30 la Pro Loco, in Piazza Arnolfo, premierà per il risultato sportivo raggiunto Aurora Bacciottini, colligiana, campionessa mondiale di Pattinaggio Artistico. Infine, dalle 15, animazione in più punti per i più piccoli. L'ingresso all'evento è gratuito – concludono Cristina Martini e Arianna Paolini - e per cibo e bevande sarà possibile acquistare gettoni presso i punti ricevimento”.

Il Comune di Colle di Val d’Elsa ringrazia la Pro Loco, insieme alla direzione artistica, per il lavoro svolto nella preparazione di questo evento. Per l’occasione è stato attivato anche un servizio navetta per sabato 16 novembre dalle 12 alle 20 e domenica 17 novembre dalle 10 alle 20 con passaggio ogni 15 minuti nelle seguenti aree: Gracciano Campo Sportivo – viale dei Mille - XXV Aprile – Ponte di Spugna –RCR- Via Piemonte - Via Toscana – Stadio G.Manni - Ponte di Spugna – Via Martiri Libertà – Via Diaz – Viale dei Mille - Gracciano Campo Sportivo.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate