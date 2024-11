Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa ricetta molto buona, golosa, saporita e anche bella da vedersi: le patate a fisarmonica con speck e provola. Un piatto bello ricco da utilizzare come un bel secondo piatto oppure come mi ha fatto notare Cristina, durante la trasmissione in radio, anche un antipasto per le feste di Natale.

Sono molto contenta che Lellalella mi ha mandato anche le foto della preparazione e del piatto finale. Se avete degli ospiti farete una bella figura presentando le patate tagliate a fisarmonica e poi sicuramente si leccarono i baffi come Lellalella mi ha scritto, questa ricetta ha riscosso in casa sua molto successo.

Lo speck si presta a molte ricette è tipico della cucina Altoatesina. Lo speck (chiamato in ladino cioce) è ottenuto da una coscia di suino completamente disossata che, differentemente dalla preparazione del prosciutto crudo, viene aperta e tirata, lievemente salata ed aromatizzata e infine affumicata. Non sapevo che la parola speck in tedesco letteralmente vuole dire "Lardo".

Patate tagliate a fisarmonica farcite con speck e provola

Ingredienti

6 o 7 patate medie

1 etto di speck

1 etto di provola

Sale, pepe (se preferite peperoncino piccante) q.b.

Un rametto di rosmarino

Un rametto di salvia

Un filo di olio extravergine di oliva

Preparazione

Sbucciate le patate, lavatele e asciugatele. Per facilitare i tagli sulla patata aiutatevi con due stecchini lunghi che andranno disposti ai lati della patata in modo che quando fate i tagli verticali lungo la patata vi fermerete, andando a battere su di loro, senza romperla o rovinarla andando troppo a fondo.

Nei tagli che avete fatto mettete un pochino di speck e un pochino di provala, una spolverata di sale e pepe o peperoncino come ha messo Lellalella. Prendete una leccarda rivestitela di carta forno aggiungete un po’ di olio, mettete la salvia e il rosmarino sotto le patate e qualche foglia sopra, finite con un filo di olio. A forno preriscaldato mettete in forno a 200 gradi per 40 minuti. Lellalella assicura che è stato un vero successo, le patate sono molto saporite, buonissime e questo è un secondo piatto perfetto. Sono anche molto carine da portate in tavola.

Lellalella.

