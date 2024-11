Pdl consorzi industriali, Lega-FdI-FI: "Accordo Pd-M5S a discapito delle aziende toscane"

"La proposta di legge sulla costituzione e sul funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale, presentata da Pd e M5S è frutto di un accordo politico tra due forze di sinistra, che andrà a discapito delle aziende toscane. La sinistra vuole sovietizzare la Toscana: con l'ingresso del pubblico nel privato si uccide un'intera economia. La Regione deve iniziare a comprendere la differenza tra sprechi pubblici e reali bisogni sociali". Lo affermano i capigruppo di Lega e Forza Italia, Elena Meini e Marco Stella, e la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Sandra Bianchini, vicepresidente della Seconda Commissione.

"È una proposta antieconomica e antistorica, frutto di un'ideologia sovietica che risale agli inizi del XX secolo - accusa il centrodestra -. Che cosa ne pensa Matteo Renzi, il fautore dei Jobs Act? Italia Viva ha davvero intenzione di sostenere una simile proposta? Veramente il Pd crede di poter rilanciare la nostra Regione ancorandola a schemi che appartengono ad oltre 100 anni fa, e che sono stati bocciati dalla storia? Questi consorzi saranno costituiti a spese del contribuente e saranno solo l'ennesimo carrozzone pubblico e poltronificio".

"La Regione sta finanziando questa proposta di legge che serve solo a siglare il patto tra Pd e 5 Stelle, mentre non ha versato un euro per aiutare i lavoratori e le aziende del settore moda, un comparto che sta attraversando una gravissima crisi e di cui abbiamo parlato proprio ieri in Consiglio regionale", sottolineano Meini, Stella e Bianchini in merito all'annuncio del governatore Giani di un finanziamento immediato ai Consorzi per 400.000 euro.

"Consorzi - attacca il centrodestra - a cui la legge darebbe la capacità di poter chiedere l'esproprio degli immobili e dei mezzi di produzione necessari a sviluppare l'attività industriale. Una proposta a dir poco lesiva della vera imprenditorialità, e che allontana le aziende che vogliono investire nella nostra regione".

