Raccolta differenziata a Santa Croce: due bidoni dell'organico in piazza Cervi

Nell'ottica di dare un servizio sempre più accurato e migliore alla cittadinanza l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini ha chiesto e ottenuto da Geofor di collocare due bidoni dell'organico in piazza Cervi. Si tratta di due bidoni “mascherati”, ovvero collocati all'interno di una struttura in metallo poco impattante all'occhio che domani venerdì 15 Novembre verranno collocati in piazza Fratelli Cervi vicino il Fontanello. “Serviranno solo ed esclusivamente i residenti della zona circostante spiega l'assessore Boldrini.

“Stiamo sostenendo e integrando quelle che sono le esigenze fattive della cittadinanza e contrastando l’abbandono dei rifiuti per ora si tratta di una prima fase sperimentale. Naturalmente se tutti i cittadini della zona interessata ne faranno buon uso, incrementeremo le postazioni per arrivare a coprire tutte le zone della prima periferia. Stiamo lavorando anche su altre prospettive sempre nell'ottica di dare quel decoro al nostro importante territorio”.

Si ricorda che per qualsiasi informazione sulla gestione dei rifiuti di qualsiasi tipo, rimane è a disposizione dell’ufficio ambiente del comune di Santa Croce sull'Arno al numero 0571/ 389978 o alla mail ambiente@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

