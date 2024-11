Stroncato da un infarto, muore 51enne a Casciana terme

Un uomo di 51 anni è morto nel pomeriggio a Casciana Terme mentre stava lavorando all'interno di un'azienda che produce componenti per l'industria del mobile.

Il cinquantunenne sarebbe stato colto da un infarto e nonostante l'intervento del personale del 118 per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine insieme ai tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana nord ovest per appurare se il decesso sia da attribuire a cause in qualche modo riconducibili alle condizioni di lavoro.

Notizie correlate