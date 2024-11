Grande successo per la visita culturale della delegazione ‘G7 Turismo’ a Monteriggioni. Soddisfazione da parte delle Istituzioni, ma anche di tutta la comunità di Monteriggioni.

Un momento di approfondimento, di confronto, ma anche di scoperta, grazie alla visita al Castello ed al Complesso Monumentale di Abbadia Isola, con visita guidata al MaM (Museo Archeologico di Monteriggioni).

"Per tutta la nostra comunità è stato un grande orgoglio accogliere la visita del ‘G7 Turismo’ – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Ringrazio il Ministero del Turismo per averci scelto ed in particolar modo la Ministra Daniela Santanchè per questa straordinaria occasione di incontro. Il G7 Turismo ha analizzato ed analizzerà diversi argomenti di fondamentale importanza, ma la visita a Monteriggioni è un chiaro segno della volontà di preservare e promuovere un turismo che guarda al futuro senza dimenticare il passato, che rispetta i luoghi ed arricchisce culturalmente le persone. Per la nostra Amministrazione, inoltre, è anche un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi ultimi anni nel settore culturale e turistico. Monteriggioni è un territorio che ospita ed apre le porte ed oggi è anche espressione di un modello di turismo sostenibile e di qualità, che significa prima di tutto proteggere e valorizzare l’autenticità di luoghi che custodiscono storie, cultura e saperi secolari".

"La nostra scelta è sempre stata quella di lavorare per un turismo sostenibile – afferma l’assessore al turismo ed alla cultura Marco Valenti –. Siamo sicuri che la strada verso un turismo più lento, autentico e rispettoso del patrimonio culturale e naturale del nostro Paese passi anche attraverso incontri come questo. L’obiettivo è valorizzare, promuovere, ma anche salvaguardare luoghi ricchi di storia, di bellezza e suggestioni, proprio come Monteriggioni. Questa visita è stata un’occasione per sottolineare come non si debba esclusivamente parlare di destinazioni turistiche, ma patrimoni collettivi che dobbiamo consegnare intatti alle generazioni attuali e future. Ancora una volta vogliamo ringraziare per la visita culturale del ‘G7 Turismo’ e per l’attenzione ai temi della sostenibilità e della responsabilità".

