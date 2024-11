Aggredito al pronto soccorso, 79enne muore dieci giorni dopo

Non ce l'ha fatta l'uomo di 79 anni violentemente aggredito da un 47enne la sera del 5 novembre, mentre si trovava nella sala d'aspetto del pronto soccorso di Pisa. Dopo giorni di ricovero in rianimazione, per i gravi traumi riportati, è morto Giorgio Tani di San Giuliano Terme. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito, poi il peggioramento nei giorni successivi.

La sera dell'aggressione il 47enne, di nazionalità straniera, era stato accompagnato dal 118 in pronto soccorso perché in forte stato di alterazione da alcol. Improvvisamente si scagliò contro il 79enne, che stava aspettando la moglie, scaraventandolo a terra per poi allontanarsi ed essere rintracciato e arrestato dalla polizia il giorno seguente: l'uomo adesso si trova in carcere.

Notizie correlate