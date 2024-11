AISLA Pistoia raccoglie quasi duemila euro per malati e famiglie

Con quasi cento partecipanti è stata un successo la camminata nella Foresta del Teso organizzata dalla sezione pistoiese dell'Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Alla fine della giornata sono stati quasi 2.000 gli euro rimasti nelle casse di Aisla Pistoia.

"Serviranno - spiega la referente pistoiese dell'associazione, Daniela Morandi Matteoli - per proseguire con i due progetti che da tempo offriamo ai malati di Sla: la fisioterapia a domicilio e il supporto psicologico a loro e ai loro familiari, curato dalla dottoressa Bonari. Voglio ringraziare per la loro generosità e il contributo organizzativo fornito, sia la l’Associazione sportiva dilettantistica Silvano Fedi, che ci ha affiancati lungo il percorso, Marco Filoni e il gruppo degli alpini, le guardie forestali, oltre al Campeggio Parco vacanze di Maresca, al Gruppo sci di fondo della montagna pistoiese e ai volontari del Soccorso alpino e speleologico toscano. Ai partecipanti ho illustrato programmi e progetti di Aisla Pistoia e ho ringraziato quei familiari di nostri malati purtroppo scomparsi che però continuano a seguirci e a sostenerci. Per me la loro presenza è di grande significato, perché significa che ciò che abbiamo costruito non è andato perduto. Continuate a starci vicini, e ancora grazie a tutti per la presenza".

Notizie correlate