Biblioteca, una giornata speciale sui giochi da tavolo e videogiochi a Palazzo Leggenda

Ancora iniziative per tutti i gusti a Palazzo Leggenda, in via Paladini e alla biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour.

Mercoledì 20 novembre 2024 anche a Palazzo Leggenda si celebrerà la ‘Giornata mondiale dei diritti delle bambine e dei bambini’ con il ‘Telefono senza fili’: letture e giochi per festeggiare l’articolo 17 della Carta dei diritti delle bambine e dei bambini. Un pomeriggio (alle 17) sul diritto all’informazione e alla libertà di espressione, cominciando con una introduzione e poi spazio alla lettura di storie avvincenti che mostrano l’importanza di esprimere le proprie opinioni. Seguiranno confronti interattive e giochi di ruolo divertenti. Il pomeriggio è rivolto a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Dai diritti dei più piccoli alla Giornata inaugurale “Biblioteca in Gioco”: sabato 23 novembre, dalle 16, ecco una giornata dedicata ai giochi da tavolo e videogiochi, pensata per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni di età. Un mondo di avventure vi aspetta attraverso giochi educativi e creativi, con sessioni di gioco guidato, laboratori artistici e un torneo amichevole. L’ingresso è libero.

Mentre alle 10.30, si impara l’inglese con Exploring English, Thankful Tales: Gratitude in English.

Sabato 23 novembre, alle 10, spazio a un nuovo incontro del Gruppo di lettura della Fucini. Si parlerà di un libro vincitore del premio Pozzale: "Il narratore postumo" di Sergio Zatti. Per entrare a far parte del gruppo, è davvero semplice: basta contattare l'associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com

LE ALTRE ATTIVITÀ – Giovedì 21 novembre, alle 15.30, Circolo di lettura + 11, libri, manga e avventure; alle 17, Circolo di lettura + 14 con Leggere Oltre. Venerdì 22 novembre, alle 17, tutto pronto per le avventure colorate nel mondo del collage.

Per tutte le informazioni sul programma, basta un clic su https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/novembre-a-palazzo-leggenda/

E per le prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

