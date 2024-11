Collegamento tra Certaldo e Fiano, interrotto per lavori: la viabilità alternativa

Il Comune di Certaldo informa che la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, dal giorno 18/11/2024 al giorno 28/11/2024, di 50 metri di strada della S.P. n.°79 "Lucardese" dal km 10+200 al km 10+250 (fra la deviazione della Pieve di San Lazzaro e l'alimentari di località Betto).

Tale chiusura, che si rende indispensabile per poter ricostruire e consolidare una corsia stradale crollata circa un anno fa, causerà però di fatto la interruzione della strada più breve e maggiormente percorsa per il collegamento tra la frazione di Fiano e il capoluogo Certaldo.

Il Comune informa che la Città Metropolitana ha predisposto una segnaletica ad hoc per deviare tutto il traffico stradale sulla via di tavolese Marcialla, sia in direzione Fiano che in direzione di Certaldo.

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda il TPL, il bus urbano Certaldo - Fiano non raggiungerà più il capoluogo, ma si fermerà in località San Lazzaro.

I servizi scuolabus saranno garantiti con itinerari alternativi che verranno comunicati direttamente ai fruitori del servizio.

Il Comune di Certaldo invita i cittadini a prendere le opportune misure per gestire i tempi di percorrenza diversi, auspicando che questo intervento della Città Metropolitana possa essere risolutivo per ripristinare definitivamente la viabilità sulla SP 79.

