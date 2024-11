Falso incidente del figlio, si finge carabiniere e tenta di truffare due anziani: arrestato 22enne

I Carabinieri di Ponte a Moriano hanno arrestato un 22enne disoccupato, residente in provincia di Caserta, per tentata truffa e una truffa consumata. Ieri pomeriggio, il giovane aveva contattato due anziani coniugi spacciandosi per "Carabiniere" e inventando che il loro figlio era coinvolto in un incidente. Ha chiesto denaro e oggetti in oro per evitare il suo arresto.

Avvertiti dalla nuora delle vittime, i Carabinieri si sono appostati presso l’abitazione e hanno bloccato il truffatore mentre ritirava un pacco con bigiotteria. La perquisizione ha permesso di recuperare il bottino di un’altra truffa, avvenuta poche ore prima a Pisa, dove una signora 86enne era stata derubata di 600 euro e 150 grammi di monili in oro.

Il 22enne è stato posto in custodia in attesa dell’udienza di convalida. Si ricorda che l’indagato è presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

