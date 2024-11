Gioele Mari, il piccolo talento di Montespertoli al Junior Eurovision 2024

Montespertoli ha gli occhi puntati su Madrid. Anche Gioele Mari, piccolo ballerino acrobata di soli 11 anni di Montespertoli calcherà infatti il palco di Eurovision Junior 2024. Il giovane talento è stato selezionato da Modulo Agency per far parte del corpo di ballo che accompagnerà il cantante Simone Grande con il brano “Pigiama Party”, rappresentando l’Italia in questa prestigiosa competizione.

Insieme a Gioele, sul palco saliranno altri due giovani ballerini di Hip Hop: Bianca Fabbri di Lucca e Christopher Gallone di Milano. I tre danzatori daranno vita a una performance dinamica e coinvolgente, in linea con lo spirito vivace e spensierato del brano.

Gioele ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del Breaking a soli 5 anni, sostenuto fin da subito dai suoi genitori. La sua passione, accompagnata da impegno e dedizione, lo ha portato a ottenere risultati straordinari: a luglio, ai Campionati Italiani di Categoria 2024 (FIDESM), si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano nella classe C, categoria 8-11 anni.

Attualmente, Gioele si allena 4-5 volte a settimana con sessioni di ginnastica acrobatica presso l’Associazione sportiva Montesport. Questo intenso programma lo ha preparato al meglio per affrontare le sfide e i ritmi del palcoscenico internazionale.

Dopo aver lavorato a Milano con i coreografi Manuela Saccardi e Marco Zanchetta, Gioele si trova ora a Madrid insieme a Simone Grande e al Team Italia. L'attesissima 22ª edizione del Junior Eurovision si terrà sabato 16 novembre alla Caja Mágica di Madrid. Gli spettatori italiani potranno seguire la diretta su Rai 2 per vedere Gioele e il suo team esibirsi in uno spettacolo che promette di emozionare grandi e piccini. Un sogno che si avvera per il giovane talento di Montespertoli.

