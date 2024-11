Migliori città universitarie italiane: come si posizionano Pisa, Firenze e Siena

Come sono Pisa, Firenze e Siena come città universitarie? Studenti e studentesse preferiscono le città toscane per studiare? Rispondere non è facile ma il portale BonusFinder ci ha provato.

Ha selezionato le migliori città universitarie italiane, analizzando 47 città e valutandole in base a quattro fattori chiave: Prestigio universitario: basato sul ranking universitario mondiale 2024 (cwur.org), che riflette l’eccellenza accademica delle migliori 2000 universitá del mondo; Costo degli affitti: utilizzando i dati di Immobiliare.it, abbiamo raccolto gli affitti medi per stanze singole, fondamentali per gli studenti fuori sede; Divertimento e svago: grazie al portale TripAdvisor, abbiamo misurato il numero di bar e discoteche presenti in ciascuna città, per comprendere le opportunità di socializzazione e intrattenimento; Pasti veloci ed economici: come indicatore della disponibilità di opzioni accessibili, abbiamo considerato il numero di fast food in ogni città.

Questo il quadro delle toscane.

Pisa si posiziona diciannovesima con un punteggio di 5.92 su 10. Le tre università di Pisa hanno una media di 73.4 su 100 (Top 2.8%). Gli affitti medi nella città toscana si aggirano intorno ai 264 euro. La città offre 43 locali tra bars e clubs e 5 fast food.

Siena si posiziona ventiseiesima con un punteggio di 5.14 su 10. L’università ha un punteggio di 74 su 100 (Top 2.4%), ma gli affitti sono alti, con una media di 302 euro. Siena offre 25 locali notturni e 4 fast food, garantendo un discreto ambiente per studenti.

Firenze si posiziona al ventinovesimo posto ottenendo un punteggio di 4.88 su 10. Le sue università hanno una media di 72.4 su 100 (Top 3.4%), ma gli affitti sono alti nella città toscana, con una media 369 euro per singola. La città offre meno alternative rispetto alle altre grandi cittá in lista, con 89 locali notturni e 19 fast food.

