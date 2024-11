Rally di Scandicci e Colli Fiorentini 2024: scende in pista anche BiAuto Motorsport

Manca sempre meno all'atteso evento di Rally a Scandicci e Colli Fiorentini, in programma per il 16 e 17 novembre. La storica concessionaria BiAuto Motorsport è stata confermata come sponsor ufficiale della competizione, ma per il secondo anno consecutivo scende anche in pista: parteciperà infatti al Rally anche come squadra in gara.

Il team schiererà due piloti freschi di successi nazionali, Marco e Mattia Zanin e i loro rispettivi navigatori, Fabio Pizzol ed Elia De Guio, a bordo di due vetture: la Yaris GR Rallycup R1, una macchina di serie riadattata al Rally, e la Yaris GR Rally2, auto a tutti gli effetti da corsa che compete a livello nazionale. Mattia ha corso anche l'anno scorso raggiungendo il terzo posto, con la Yaris GR Rallycup R1, mentre quest'anno correrà sulla Yaris GR Rally2, il fratello Marco, soli 20 anni, anche lui alle prime esperienze, correrà sull'auto più 'piccola'.

"Mancava Firenze come ambito rallistico,- spiega Bruno Barani, responsabile Motorsport della BiAuto SPA - abbiamo visto tante competizioni intorno, ma con questa manifestazioni si è riportato il rally tra i colli fiorentini. Ci sono 74 equipaggi iscritti, che vengono da tutta Italia, è una manifestazione che porta lustro al nostro territorio".

La scelta di scendere in pista con un proprio equipaggio nasce "da amicizie, si sono uniti degli amici e abbiamo visto la possibilità di avviare questa idea di Motorsport, che segue l'esempio di Toyota che nel 2020 rientra nei Rally con una macchina iconica, la Yaris GR, conquistando subito titoli. Abbiamo voluto replicare e seguire le orme di Toyota e provare a competere localmente con una macchina di serie, adattata ovviamente al rally".

Una sfida e una scommessa, in particolar modo per quanto riguarda la Yaris GR Rally2 che, "il pilota non ha mai guidato una macchiana di questo tipo, è la prima uscita, speriamo di divertirci e di farvi divertire".

Di seguito l'intervista integrale a Bruno Barani, responsabile Motorsport della BiAuto SPA, sul canale Facebook ufficiale di Radio Lady



Nella serata di oggi, 15 novembre, alle 19.30, BiAuto Motorsport ha in serbo per gli appassionati del rally e i loro sostenitori un evento di presentazione del loro staff nella sede a Sesto Fiorentino. Per l’occasione sarà possibile incontrare dal vivo i piloti e le loro vetture, e vivere da protagonisti l’emozione della competizione.

Il Rally Città di Scandicci, organizzato da Reggello Motorsport, è alla sua seconda edizione distinguendosi per una maggiore attenzione all'impatto ambientale e alla qualità di vita dei cittadini residenti. Per questo, la gara si svolgerà sul territorio di Scandicci soltanto il sabato, con la prova speciale più corta che parte dell’Anastasia. La domenica invece si sposterà verso Montespertoli e Montelupo.

