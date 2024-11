Tentano di di rubare un condotto in rame di oltre 4 metri, scattano tre denunce

Nella notte, i Carabinieri di Cortona hanno denunciato tre persone con precedenti penali, residenti nella Val di Chiana aretina, per tentato furto. I tre sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare un condotto in rame lungo oltre 4 metri, smontato da un complesso residenziale e nascosto in un appartamento non occupato.

Durante la perquisizione, è stato trovato un ulteriore supporto in rame, ritenuto anch'esso di provenienza illecita. I materiali sono stati sequestrati, e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

