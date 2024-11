Tutto pronto per "L’arrivo della stagione incredibile" con "Tuoni" di Paolo Migone

“L’arrivo della stagione incredibile”. Guascone Teatro e Comune di Casciana Terme Lari presentano l’edizione 2024/2025, la dodicesima, della stagione teatrale della città di Casciana Terme (Pisa). In programma dal 17 novembre 2024 al 25 maggio 2025 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle.

Il via domenica 17 novembre alle 18,00 con Paolo Migone in “Tuoni”. Non ha certo bisogno di presentazioni. Fuoriclasse della comicità d’Italia e da più di tre decenni è stato definito l’attore più immaginario e surreale di quest’epoca. Biglietti: 13,00 € intero 10.00 € ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354.Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it.

La presentazione di Alessandra Dal Canto, Assessore alla Cultura del Comune di Casciana Terme Lari - «Un cartellone di prosa, danza, musica, teatro, fiabe, concerti con giovani compagnie emergenti e artisti già affermati nel panorama italiano: una variegata offerta di stili, generi e di linguaggi, destinati ad un pubblico eterogeneo, esigente e sensibile alle proposte culturali del territorio – spiega l’Assessore alla Cultura Alessandra Dal Canto – e per questo l'Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari sostiene economicamente e patrocina con soddisfazione la dodicesima stagione teatrale, invitando il pubblico a prenotare il proprio posto in sala per domenica 17 novembre, giorno del primo appuntamento con Paolo Migone».

«Da qui – prosegue Alessandra Dal Canto - inizia il viaggio nel paese del vero e dell’immaginario, delle emozioni e della bellezza dello spettacolo dal vivo, che ci porta a riflettere su noi stessi, i nostri valori, il nostro comportamento per ritrovare bisogni e desideri propri delle nostre comunità. In questa direzione abbiamo domandato alla Direzione artistica una programmazione con titoli più classici - bellissimo lo spettacolo di Lorenzo Flaherty , il Visitatore di E.E. Schmitt - e posto maggiore attenzione al mondo dell’infanzia e della adolescenza e delle famiglie a teatro di pomeriggio, grazie a produzioni di racconti di fiabe, non mancano la musica dei Pink Floyd e dell’opera lirica, il virtuosismo pianistico del maestro Mathas Weber, la magia l’incanto e illusionismo del David Copperfield italiano, Gaetano Triggiano.

Scriveva Victor Hugo, “Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.” Sostenere le realtà dei nostri teatri di Lari, Casciana Alta, la stagione di Casciana Terme contribuisce a questa opera di coesione sociale, di crescita culturale della comunità, di educazione all’arte, alla Bellezza. buon teatro a tutte e a tutti».

La presentazione secondo Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi - «I contadini, i cercatori di funghi, gli allevatori, i raccoglitori di olive, tutti lo sanno: ogni tanto arriva una stagione incredibile. Arriva attesa, sperata, benedetta e seducente una stagione dove i pianeti si sono messi d’accordo per far le cose nel migliore dei modi. Al teatro Verdi di Casciana Terme l’incontro tra le energie laboriose e costanti di noi piccoli artigiani della scena con cento altre incantevoli circostanze ha dato vita alle pagine di questo libretto ed alle tante cose belle che troverete descritte con la massima cura».

«Si spazia – prosegue Kaemmerle - da grandi eventi internazionali, artisti conosciuti in tutta Italia, Teatri Stabili, giovani compagnie lanciatissime nei festival di mezza Europa, concerti, opere liriche, prime nazionali e spettacoli di danza, commedie classiche, stand up d’avanguardia ed ovviamente le domeniche del teatro per bambini e famiglie. Passeranno a trovarci nei prossimi 6 mesi più di 250 artisti professionisti che, ognuno nella sua agendina, hanno ormai scritto da qualche parte “spettacolo Teatro Verdi /Casciana”. Credetemi, un piccolo miracolo! Portare tanta cultura di qualità nei teatri della provincia è sport estremo. Nell’invitarvi a godere quanto più possiate di questo mondo di saperi e piaceri allegri che con la tradizionale collaborazione dell’amministrazione comunale Vi abbiamo preparato Vi bacio e ringrazio per come ci avete accompagnato fino a qui. Ora sta a voi, curiosi spettatori, uscire di casa, far pochi passi, arrivare fin qui e lasciarvi cullare da parole e suoni. Dice un vecchio detto “non c’é niente di bene se va male, ma non c’è niente di male se va bene”».

La stagione si presenta con un pieno di appuntamenti tra cui anche la famosa notte di San Silvestro di Guascone Teatro. Tanto per citare qualche ospite, troveremo, Federico Pieri, l’Accademia Musicale di Pontedera, Daniela Morozzi, Gaetano Triggiano, Leonardo Fiaschi, Michele Crestacci, Alessandro Grisolini, Bernard Vandal, Lorenzo Marangoni, Teenspark Teatro Folli Idee, Lola e La Band del Bosco, Claudia Caldarano, Andrea Kaemmerle, Associazione Contrappunto, Giardino Chiuso, Stivalaccio Teatro, Arnaldo Magini, Mathias Weber e Guascone Teatro con i suoi spettacoli e qualche sorpresa.

Un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”. Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Assistenza e logistica Florinda Vitolo.

Informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354. Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it. E-mail: progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com. Il Teatro Verdi è in Viale Regina Margherita 11 a Casciana Terme (Pisa). Facebook: Guascone Teatro.

Biglietti: Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato in calce a ogni presentazione degli spettacoli. Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: ridotto under 25 e over 65, ridotto operatori culturali, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. E’ possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Se si vuole cenare a Casciana Terme contattare Guascone Teatro che illustrerà le convenzioni con i ristoranti del paese. Altrimenti in Teatro taglieri speciali nei giorni di spettacolo. Ogni tagliere costa 12,00 euro (su prenotazione) comprensivo di bevuta. È comunque possibile prenotare un tagliere anche nelle altre sere.

Fonte: Ufficio Stampa