Becherini su Ponte della Botte: Alderighi intervenga

“Alderigi la smetta di restare con le mani in mano!” - non usa mezzi termini il consigliere di opposizione in comune a Calcinaia Matteo Becherini in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino del Comune di Calcinaia.

È urgente tornare a parlare del Ponte della Botte e della drammatica situazione in cui versano le attività commerciali colpite dalla sua chiusura - dichiara Matteo Becherini - molte di queste attività sono ormai in ginocchio, incapaci di far fronte alle spese quotidiane e di arrivare a fine mese. Mentre il Sindaco del Comune di Vicopisano si sta impegnando concretamente per sostenere le imprese coinvolte, il Sindaco di Calcinaia sembra ignorare il problema. Infatti il Sindaco Alderigi ha recentemente dichiarato che “la nostra amministrazione sta pensando ad altre forme di aiuto nei confronti delle attività commerciali, ma non sottoforma di ristori”.

Ci permettiamo di ricordare al Sindaco che, fino ad ora, alle attività colpite non è stato concesso nemmeno un alleggerimento della tari.

Se queste “altre forme di aiuto” di cui parla non si concretizzano in azioni tangibili e immediate, rimangono solo parole al vento. Proprio per questo ho presentato un’interrogazione in Comune con cui si chiede all’amministrazione comunale di eliminare, temporaneamente, tutte le imposte comunali, per le attività economiche maggiormente colpite.

Fonte: Fratelli d'Italia Calcinaia

